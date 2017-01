Últimas notícias

Indivíduo é preso após ser abordado com maconha em Borda da Mata 15/12/2016 Durante patrulhamentos de rotina, a PM deparou com um cidadão em atitudes suspeitas, sendo este abordado e submetido à busca pessoal. Foi encontrado dentro de sua mochila um ...

Manutenção das estradas do Cervo Sertãozinho 15/12/2016 A Prefeitura de Borda da Mata colocou bica corrida nos pontos críticos das estradas do Distrito do Cervo e do Distrito do sertãozinho onde estavam com problemas de ...

Atleta de Borda da Mata participa de maratona com cerca de 900 atletas em Mogi das Cruzes e fica entre os dez melhores 15/12/2016 O atleta Klayton Thiago Alves Lemes de Borda da Mata participou no dia 04 de dezembro de uma maratona em Mogi das Cruzes em São Paulo. O evento ...

Tocos do Moji comemora aniversário no final do ano 14/12/2016 O Fim de ano é sempre um momento de festividades e retrospectivas. Natal e Reveillon ocupam o centro das festividades sendo um momento de reencontro e proximidade entre ...

Dupla de menores infratores é presa por tráfico no Distrito do Cervo 14/12/2016 No dia 02 de dezembro, durante patrulhamentos de rotina no bairro do Cervo, a PM recebeu denúncias informando possível tráfico de drogas que estaria ocorrendo no local. De ...

Calçamento Barro Amarelo 14/12/2016 O bairro Barro Amarelo está sendo calçado pela Prefeitura de Borda da Mata neste mês de dezembro. ...

Campanha Beneficente à APAE de Borda da Mata 13/12/2016 A Rede MG, da qual em Borda da Mata faz parte o Auto Posto Estrela da Mata, doou às APAES participantes porcentagem de cada litro que foi vendido ...

Tocos do Moji conclui Ponte sobre o Rio Mogi Guaçu 13/12/2016 No mês de novembro, a Prefeitura de Tocos do Moji, concluiu a construção da ponte sobre o Rio Mogi Guaçu, a qual se encontra próxima às residências do ...

Menino de 17 anos de Borda da Mata se destaca e quer ser profissional do atletismo 13/12/2016 O atleta de Borda da Mata, Kelvin Zanardi Moreira, 17 anos de idade, vem se destacando nas corridas de rua há algum tempo. Nas últimas quatro corridas que ...

Prefeito de Borda da Mata apresenta as realizações de seus dois mandatos 12/12/2016 Ao povo de Borda da Mata deixo aqui registrado em obras todas as esperanças em mim depositadas, sinto-me orgulhoso por finalizar estes oito anos de administração com a ...

Reciclando ideias 09/12/2016 As transformações do meio ambiente exige urgência na transformação do comportamento humano O planeta vem sofrendo alterações e numa velocidade impressionante a matéria é modificada a todo instante, ...

Após agredir esposa grávida, infrator é preso por crime de violência doméstica contra mulher 09/12/2016 Por volta de 17h, a PM foi acionada por funcionários do Hospital Municipal que disseram que um cidadão encontrava-se muito agressivo, que em dado momento veio a danificar ...

Homem alega ter sido vítima de agressões físicas após ter denunciado autor de furtos 07/12/2016 Compareceu a Unidade Policial Militar um cidadão alegando que estava em seu sítio situado no bairro Água Quente, zona rural de Borda da Mata, momento em que um ...

Veículo utilizado para transportar carga viva é abordado e apreendido para sanar irregularidades 07/12/2016 Durante patrulhamento rural, a Polícia Militar abordou caminhão de transporte de carga viva transitando por uma estrada vicinal. Foram solicitados os documentos de porte obrigatório, bem como a ...

Começam as obras da Cobertura da quadra da Escola Benedita Braga Cobra de Borda da Mata 06/12/2016 As obras de cobertura da quadra poliesportiva da Escola Municipal Benedita Braga Cobra começaram neste mês de novembro. Com essa cobertura, os estudantes terão mais conforto para praticar ...

Veículo que estava sendo conduzido em alta velocidade é apreendido por irregularidades 06/12/2016 Durante patrulhamento os Policiais Militares perceberam que um veículo estava em velocidade incompatível com o local, sendo que no momento da abordagem após avistar a viatura, o condutor ...

Professor Antonio Carlos de Rezende será o novo Secretário de Educação de Borda da Mata 06/12/2016 O professor Antonio Carlos de Rezende foi escolhido para ser o novo Secretário Municipal de Educação na Administração do Prefeito eleito André Marques. O prefeito eleito André Marques ...

Marido ameaça mulher e foge do local após o acionamento da Polícia Militar no Distrito do Cervo 05/12/2016 Através de ligação via 190, a vítima declarou que seu companheiro havia chegado em casa com sintomas de embriaguês e muito exaltado começou a fazer ameaças, que em ...