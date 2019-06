O perigo dos remédios falsos e ‘curas milagrosas’ que inundam a internet

Atualmente, a oferta é vasta: há quem ofereça soluções para perder peso, para cuidar da pele e até para substituir vacinas, só para citar algumas.

A diferença no século 21, no entanto, é que essa mensagem sem base científica é propagada e amplificada pela internet.

“Eu era curandeira. Vendia remédios naturais e tratamentos pseudocientíficos. Me identificava como médica naturopata”, diz ela.

Tudo começou com a experiência infeliz que ela teve com um médico que consultou para cuidar da sua psoríase. Ele a tratou com displicência e ela decidiu buscar alternativas.