Vereadores- Bom Repouso
Eleitos
BRUNO SOARES DE SÁ – 840
MAIRON TEOTÔNIO BRANDÃO – 466
ADELMO JOSÉ DA SILVA – 409
ADEMIR FRANCISCO SANTOS – 364
JOSÉ ROBERTO DA COSTA – 350
MICHELI SILVA ALCANTARA DO NASCIMENTO – 338
MARCELINO PEREIRA SIMÕES – 321
ADEMAR AMÂNCIO DA SILVA – 297
JOSÉ LACERDA SILVA – 286
Não eleitos
SEBASTIÃO CARLOS DE ANDRADE- 264
DULCINÉIA INÊS DA COSTA SILVA – 210
JOÃO BATISTA CRISPIM – 206
PAULA FAZIO – 205
JOSÉ ONOFRE – 185
SAMUEL PEDRO DA SILVA – 178
IZABEL CRISTINA DOMINGUES DE MORAES – 146
ROBERTO APARECIDO DE ANDRADE – 144
GERALDO GALVÃO DA SILVA – 132
RAFAEL ANDRADE BRANDÃO – 122
ROSANA MARIA DOS SANTOS – 101
EDSON FERREIRA DA SILVA – 96
GERALDO CLAIR DA ROSA – 93
DARCY DAMÁZIO DA COSTA – 93
CARLOS HENRIQUE DA SILVA – 88
ANDREIA APARECIDA FERREIRA PEREIRA – 81
MARIA APARECIDA DOS SANTOS – 81
PAULA ROBERTA DE ALMEIDA – 56
CLAUDINEY MARIANO DA SILVA – 42
ADÃO LEITE DA ROSA – 41
VIVIANE LAÍS DA SILVA GONÇALVES – 39
EDWANA FERNANDES DA SILVA – 38
ADRIANO AMÂNCIO DA SILVA – 38
FABIANO MARQUES MOREIRA – 35
MARIA MADALENA PEREIRA DE FREITAS BAIÃO – 33
GERALDO ANTÔNIO BUENO – 31
VALDINEI CLEMENTINO DE FREITAS – 22
CLAUDETE SILVÉRIO DA SILVA DE JESUS – 13
ÉDESON MAXIMIANO DA CRUZ – 12
ELIANA CRISTINA DE ALMEIDA – 12
JAIR BRANDÃO MOREIRA – 5
RODRIGO DELALANA GONÇALVES – 249
JOÃO BATISTA DA SILVA – 196
JULIO CÉSAR CRISPIM – 194
LUCAS MANOEL FERREIRA – 184
ELSON AMAURI DA SILVA – 108
PERCY DA SILVA BRANDÃO – 82
LACYDES RUFINO DE FREITAS – 75
ROBERTO DE PAULA BRANDÃO – 66
JAIR ROZA DA SILVA – 42
RAILTON RAIMUNDO DA SILVA – 37
EVANDRO SÉRGIO VIANA DOS SANTOS – 34
JOSILAINE DIAS DOS SANTOS – 33
SEBASTIÃO RENATO FELICIANO – 32
GENI GARCIA DE ALMEIDA – 32
SEBASTIÃO MARQUES VIANA – 30
JOSE MARIA DA SILVA – 29
ANDRÉ EDUARDO BRANDÃO – 26
CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA MARTINS – 23
DORIVAL PEREIRA DE MORAIS – 22
CYNTIA ANDRADE BORBA – 21
ROMÁRIO DA SILVA SOUSA – 20
MARIA DO CARMO ARAUJO – 17
WILIAM PAULA DOMINGUES – 16
AMANDA COSTA CORTEZ – 15
DANIELA RODRIGUES AMANCIO – 9
ZINEY RODRIGUES DA SILVA – 9
OLINDA DA SILVA BRANDÃO – 8
LUCINEIA APARECIDA FERNANDES – 3
TAINARA GABRIELA SILVERIO DOS SANTOS – 3