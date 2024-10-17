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Vereadores-  Bom Repouso

| quinta-feira - 17/outubro/2024 | Política | Nenhum comentário

Eleitos

BRUNO SOARES DE SÁ – 840
MAIRON TEOTÔNIO BRANDÃO – 466
ADELMO JOSÉ DA SILVA – 409
ADEMIR FRANCISCO SANTOS – 364
JOSÉ ROBERTO DA COSTA – 350
MICHELI SILVA ALCANTARA DO NASCIMENTO – 338
MARCELINO PEREIRA SIMÕES – 321
ADEMAR AMÂNCIO DA SILVA – 297
JOSÉ LACERDA SILVA – 286

Não eleitos

SEBASTIÃO CARLOS DE ANDRADE- 264

DULCINÉIA INÊS DA COSTA SILVA – 210

JOÃO BATISTA CRISPIM – 206

PAULA FAZIO – 205

JOSÉ ONOFRE – 185

SAMUEL PEDRO DA SILVA – 178

IZABEL CRISTINA DOMINGUES DE MORAES – 146

ROBERTO APARECIDO DE ANDRADE – 144

GERALDO GALVÃO DA SILVA – 132

RAFAEL ANDRADE BRANDÃO – 122

ROSANA MARIA DOS SANTOS – 101

EDSON FERREIRA DA SILVA – 96

GERALDO CLAIR DA ROSA – 93

DARCY DAMÁZIO DA COSTA – 93

CARLOS HENRIQUE DA SILVA – 88

ANDREIA APARECIDA FERREIRA PEREIRA – 81

MARIA APARECIDA DOS SANTOS – 81

PAULA ROBERTA DE ALMEIDA – 56

CLAUDINEY MARIANO DA SILVA – 42

ADÃO LEITE DA ROSA – 41

VIVIANE LAÍS DA SILVA GONÇALVES – 39

EDWANA FERNANDES DA SILVA – 38

ADRIANO AMÂNCIO DA SILVA – 38

FABIANO MARQUES MOREIRA – 35

MARIA MADALENA PEREIRA DE FREITAS BAIÃO – 33

GERALDO ANTÔNIO BUENO – 31

VALDINEI CLEMENTINO DE FREITAS – 22

CLAUDETE SILVÉRIO DA SILVA DE JESUS – 13

ÉDESON MAXIMIANO DA CRUZ – 12

ELIANA CRISTINA DE ALMEIDA – 12

JAIR BRANDÃO MOREIRA – 5

RODRIGO DELALANA GONÇALVES – 249

JOÃO BATISTA DA SILVA – 196

JULIO CÉSAR CRISPIM – 194

LUCAS MANOEL FERREIRA – 184

ELSON AMAURI DA SILVA – 108

PERCY DA SILVA BRANDÃO – 82

LACYDES RUFINO DE FREITAS – 75

ROBERTO DE PAULA BRANDÃO – 66

JAIR ROZA DA SILVA – 42

RAILTON RAIMUNDO DA SILVA – 37

EVANDRO SÉRGIO VIANA DOS SANTOS – 34

JOSILAINE DIAS DOS SANTOS – 33

SEBASTIÃO RENATO FELICIANO – 32

GENI GARCIA DE ALMEIDA – 32

SEBASTIÃO MARQUES VIANA – 30

JOSE MARIA DA SILVA – 29

ANDRÉ EDUARDO BRANDÃO – 26

CRISTINA PEREIRA DE ALMEIDA MARTINS – 23

DORIVAL PEREIRA DE MORAIS – 22

CYNTIA ANDRADE BORBA – 21

ROMÁRIO DA SILVA SOUSA – 20

MARIA DO CARMO ARAUJO – 17

WILIAM PAULA DOMINGUES – 16

AMANDA COSTA CORTEZ – 15

DANIELA RODRIGUES AMANCIO – 9

ZINEY RODRIGUES DA SILVA – 9

OLINDA DA SILVA BRANDÃO – 8

LUCINEIA APARECIDA FERNANDES – 3

TAINARA GABRIELA SILVERIO DOS SANTOS – 3

 

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