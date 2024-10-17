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Vereadores – Borda da Mata

| quinta-feira - 17/outubro/2024 | Política | Nenhum comentário

Eleitos

 

THIAGO JOSÉ DA ROSA ALMEIDA – 780

ROSEMAR MOREIRA DO COUTO – 445

TIAGO HENRIQUE FABRICIO LOPES – 352

LUIZ CARLOS DA SILVA – 334

FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA – 329

JEFFERSON LUIZ OLIVEIRA ROSA – 324

VIVALDE RAIMUNDO DA SILVA – 312

ANTONIO AGNALDO GUIMARAES – 310

BENEDITO DELFINO DE MIRA – 288

LUIZ CARLOS PINHEIRO – 286

JORGE PEREIRA FILHO–226

 

Não eleitos

 

HARLENY JUNQUEIRA COBRA – 193

ANILTON ARIMATÉIA DOS REIS JUNIOR – 191

CAMILA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA – 178

EDILAINE GOULART DA SILVA – 174

FLAVIO EDUARDO DO COUTO – 171

JUCEMAR PEREIRA DE SIQUEIRA – 155

IRMA BORGES DOS SANTOS – 150

JUAREZ FLORIANO DE SA – 143

PAULO TADEU DOS REIS – 143

FERNANDA PEREIRA TAVARES MACHADO SOUSA – 141

DANIEL SÉRGIO RIBEIRO – 133

ADRIANO XAVIER MONTEIRO – 125

RODRIGO NEGRÃO VASCONCELOS – 124

JOSELI MARIA BRANDÃO – 116

GERALDO MAGEDI DOS SANTOS – 115

BENEDITO PEREIRA DE SOUZA – 114

LUIZ ANTONIO DA SILVA COUTINHO – 113

WALDIR GOMES BONIFACIO – 111

HELLINGTON RAMON MARTINS – 111

MICHEL FERNANDO PORTUGAL COBRA – 104

EVILASIO CORREIA DA CRUZ OLIVEIRA – 87

NATHALIA CRISTINA VARELA SALGADO – 87

FILIPE VANDERLEI DE OLIVEIRA – 86

DANIEL COGUI DE SOUSA – 80

DOUGLAS ERIVANI DOS REIS – 75

THIAGO HENRIQUE MOREIRA – 75

JOSÉ CARLOS FLORIANO DE MELO – 73

TEOFILO BENTO DE PADUA – 70

CLEIA MESQUITA RIBEIRO – 57

LUCIANA ADELAIDE DA SILVA – 53

VANIA CRISTINA FAGIONATO – 52

ADRIANA DE CASSIA TEIXEIRA – 50

DIEGO IMPERIAL XAVIER – 48

GILMAR RODRIGUES MOREIRA – 46

GERALDO XAVIER SILVA VALENTE -45

VALDIRENE DE MORAIS BARBOZA GODOI SANTOS – 40

THIAGO JOSE MOURA – 40

DARCY SEVERINO DA COSTA – 39

JOSE DONIZETE DA SILVA – 37

JAIRO JULIANO FERNANDES – 35

JAIR ANTONIO DE ALVARENGA – 31

JANETE FERREIRA DE SOUZA – 31

ELIANE APARECIDA MARTELLI DE OLIVEIRA – 30

CARLOS MOREIRA DE ASSIS – 30

PAULO SERGIO LIMA – 30

RITA ISABEL DO CARMO LOPES GOMES – 29

MARCOS ANTONIO BARBOSA – 28

JACQUELINE CRISTINA LOPES ARAUJO – 28

SANDRA APARECIDA NARCIZO – 27

FLAVIA FLORIANO BRENTEGANI – 26

CRISTIANO DE OLIVEIRA ROSA – 23

ALICE SOUZA GOMES – 20

CLEUSA MARIA DA ROSA – 19

CRISTIANO VERNI – 19

FHELLYPE SILVA BARBOSA – 17

ORLANDO DA SILVA CUNHA – 16

VALERIA APARECIDA DE MATOS – 13

BRUNA RUANA DA SILVA – 9

VALDECIR DOS SANTOS – 7

CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA – 6

MARIA TEREZINHA COLTI DA LUZ – 6

ANDERSON ALEXANDRE NOCINTO – 6

RICARDO COSTA MONTEIRO – 167

MAGALI DAS GRACAS RIBEIRO – 107

ORIVALDO PORFIRIO DA SILVA JUNIOR – 81

FLAVIO GOMES DA SILVA JUNIOR – 60

LUCIANE BRANDANI ARRUDA (Anulado Sub Judice) – 56

MARIA DO CARMO MELO – 52

ADRIANA MARIA DE MORAIS – 52

BENEDITO MESSIAS DA SILVA – 51

ELIZETE DOREA DOS SANTOS – 45

ADNO HENRIQUE GONÇALVES – 41

JEAN ELIAS CAETANO – 41

REGINA MARIA MOREIRA DE MELLO – 40

JULIANA APARECIDA ZACARIAS – 40

AYLTON DE SENNA LIMA – 38

MAURA LUCIA FERREIRA – 33

CAROLINA VIANNA DE PAIVA RISSO – 32

LUIZ CARLOS DOS SANTOS – 29

MARCOS ROBERTO SOUZA – 29

WILSON ALVES DE GUSMÃO – 29

MOISES DE JESUS DIAS DE OLIVEIRA – 23

MAGUINOLHA RIBEIRO DE MENESES – 21

IRAEL GOMES DO COUTO – 20

LUIZ CARLOS SILVA – 19

LUIGHI FABIANO BARBATO SILVEIRA – 18

AMANDA PEREIRA DOS SANTOS( Anulado Sub Judice)  – 17

CIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS BRANDÃO (An. Sub Judice) – 14

PEDRO BALTAZAR VIEIRA DOS SANTOS – 13

MESSIAS DIAS DE OLIVEIRA – 13

RAUL GALVÃO PEREIRA – 13

THOMAS JEFFERSON GUIMARÂES DA SILVA – 13

ANA CAROLINA DE MORAES REDER – 11

RITA DE CASSIA EUZEBIO – 9

AMILTON DO ROSARIO DIAS – 6

FRANCISCO DUARTE DA SILVA( Anulado Sub Judice) – 4

ERIKA FERNANDES – 3

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