Vereadores – Borda da Mata
Eleitos
THIAGO JOSÉ DA ROSA ALMEIDA – 780
ROSEMAR MOREIRA DO COUTO – 445
TIAGO HENRIQUE FABRICIO LOPES – 352
LUIZ CARLOS DA SILVA – 334
FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA – 329
JEFFERSON LUIZ OLIVEIRA ROSA – 324
VIVALDE RAIMUNDO DA SILVA – 312
ANTONIO AGNALDO GUIMARAES – 310
BENEDITO DELFINO DE MIRA – 288
LUIZ CARLOS PINHEIRO – 286
JORGE PEREIRA FILHO–226
Não eleitos
HARLENY JUNQUEIRA COBRA – 193
ANILTON ARIMATÉIA DOS REIS JUNIOR – 191
CAMILA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA – 178
EDILAINE GOULART DA SILVA – 174
FLAVIO EDUARDO DO COUTO – 171
JUCEMAR PEREIRA DE SIQUEIRA – 155
IRMA BORGES DOS SANTOS – 150
JUAREZ FLORIANO DE SA – 143
PAULO TADEU DOS REIS – 143
FERNANDA PEREIRA TAVARES MACHADO SOUSA – 141
DANIEL SÉRGIO RIBEIRO – 133
ADRIANO XAVIER MONTEIRO – 125
RODRIGO NEGRÃO VASCONCELOS – 124
JOSELI MARIA BRANDÃO – 116
GERALDO MAGEDI DOS SANTOS – 115
BENEDITO PEREIRA DE SOUZA – 114
LUIZ ANTONIO DA SILVA COUTINHO – 113
WALDIR GOMES BONIFACIO – 111
HELLINGTON RAMON MARTINS – 111
MICHEL FERNANDO PORTUGAL COBRA – 104
EVILASIO CORREIA DA CRUZ OLIVEIRA – 87
NATHALIA CRISTINA VARELA SALGADO – 87
FILIPE VANDERLEI DE OLIVEIRA – 86
DANIEL COGUI DE SOUSA – 80
DOUGLAS ERIVANI DOS REIS – 75
THIAGO HENRIQUE MOREIRA – 75
JOSÉ CARLOS FLORIANO DE MELO – 73
TEOFILO BENTO DE PADUA – 70
CLEIA MESQUITA RIBEIRO – 57
LUCIANA ADELAIDE DA SILVA – 53
VANIA CRISTINA FAGIONATO – 52
ADRIANA DE CASSIA TEIXEIRA – 50
DIEGO IMPERIAL XAVIER – 48
GILMAR RODRIGUES MOREIRA – 46
GERALDO XAVIER SILVA VALENTE -45
VALDIRENE DE MORAIS BARBOZA GODOI SANTOS – 40
THIAGO JOSE MOURA – 40
DARCY SEVERINO DA COSTA – 39
JOSE DONIZETE DA SILVA – 37
JAIRO JULIANO FERNANDES – 35
JAIR ANTONIO DE ALVARENGA – 31
JANETE FERREIRA DE SOUZA – 31
ELIANE APARECIDA MARTELLI DE OLIVEIRA – 30
CARLOS MOREIRA DE ASSIS – 30
PAULO SERGIO LIMA – 30
RITA ISABEL DO CARMO LOPES GOMES – 29
MARCOS ANTONIO BARBOSA – 28
JACQUELINE CRISTINA LOPES ARAUJO – 28
SANDRA APARECIDA NARCIZO – 27
FLAVIA FLORIANO BRENTEGANI – 26
CRISTIANO DE OLIVEIRA ROSA – 23
ALICE SOUZA GOMES – 20
CLEUSA MARIA DA ROSA – 19
CRISTIANO VERNI – 19
FHELLYPE SILVA BARBOSA – 17
ORLANDO DA SILVA CUNHA – 16
VALERIA APARECIDA DE MATOS – 13
BRUNA RUANA DA SILVA – 9
VALDECIR DOS SANTOS – 7
CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA – 6
MARIA TEREZINHA COLTI DA LUZ – 6
ANDERSON ALEXANDRE NOCINTO – 6
RICARDO COSTA MONTEIRO – 167
MAGALI DAS GRACAS RIBEIRO – 107
ORIVALDO PORFIRIO DA SILVA JUNIOR – 81
FLAVIO GOMES DA SILVA JUNIOR – 60
LUCIANE BRANDANI ARRUDA (Anulado Sub Judice) – 56
MARIA DO CARMO MELO – 52
ADRIANA MARIA DE MORAIS – 52
BENEDITO MESSIAS DA SILVA – 51
ELIZETE DOREA DOS SANTOS – 45
ADNO HENRIQUE GONÇALVES – 41
JEAN ELIAS CAETANO – 41
REGINA MARIA MOREIRA DE MELLO – 40
JULIANA APARECIDA ZACARIAS – 40
AYLTON DE SENNA LIMA – 38
MAURA LUCIA FERREIRA – 33
CAROLINA VIANNA DE PAIVA RISSO – 32
LUIZ CARLOS DOS SANTOS – 29
MARCOS ROBERTO SOUZA – 29
WILSON ALVES DE GUSMÃO – 29
MOISES DE JESUS DIAS DE OLIVEIRA – 23
MAGUINOLHA RIBEIRO DE MENESES – 21
IRAEL GOMES DO COUTO – 20
LUIZ CARLOS SILVA – 19
LUIGHI FABIANO BARBATO SILVEIRA – 18
AMANDA PEREIRA DOS SANTOS( Anulado Sub Judice) – 17
CIRLENE RODRIGUES DOS SANTOS BRANDÃO (An. Sub Judice) – 14
PEDRO BALTAZAR VIEIRA DOS SANTOS – 13
MESSIAS DIAS DE OLIVEIRA – 13
RAUL GALVÃO PEREIRA – 13
THOMAS JEFFERSON GUIMARÂES DA SILVA – 13
ANA CAROLINA DE MORAES REDER – 11
RITA DE CASSIA EUZEBIO – 9
AMILTON DO ROSARIO DIAS – 6
FRANCISCO DUARTE DA SILVA( Anulado Sub Judice) – 4
ERIKA FERNANDES – 3