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Vereadores – Tocos do Moji

| quinta-feira - 17/outubro/2024 | Política | Nenhum comentário

Eleitos

 

JOSUÉ SEVERINO DA SILVA – 343

IVAN JOSE DE GODOI – 312

ADEMAR FRANCISCO PEREIRA – 267

DENIS HENRIQUE DE FARIA – 239

ANTONIO ORESTEDES DOS REIS – 236

CECÍLIA MARIA DA SILVA ALMEIDA – 226

BÁRBARA DE PAULA PEREIRA – 209

IZAEL BENTO DE SOUZA – 204

ANDERSON SERGIO DE ANGELIS–188

 

Não eleitos

 

SILVIO DONIZETE PEREIRA – 189

EDEMILSON PEDRO DE ANDRADE – 158

JOSE CARLOS DOS SANTOS – 150

WANUSA MARIA PIRES DE ALVARENGA – 140

CÁSSIO HENRIQUE DA ROSA – 120

RAMON SANTIAGO DA VEIGA DIAS – 106

EDINALDA DE FÁTIMA FARIA ROSA – 94

DARCI DONIZZETTE DA SILVA – 78

ELIANE PATRÍCIA DA SILVA – 73

RENATO ANTONIO PEREIRA – 69

EDAIANE ROZALIA SERAPIÃO – 69

SEBASTIÃO MARCOS DOS REIS – 65

DOUGLAS UESLEI PEREIRA – 27

DIONÉIA MARIA DA SILVA TOLEDO – 12

VALDIRENE RODRIGUES DA SILVA PEDROSO – 6

 

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