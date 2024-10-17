Vereadores – Tocos do Moji
Eleitos
JOSUÉ SEVERINO DA SILVA – 343
IVAN JOSE DE GODOI – 312
ADEMAR FRANCISCO PEREIRA – 267
DENIS HENRIQUE DE FARIA – 239
ANTONIO ORESTEDES DOS REIS – 236
CECÍLIA MARIA DA SILVA ALMEIDA – 226
BÁRBARA DE PAULA PEREIRA – 209
IZAEL BENTO DE SOUZA – 204
ANDERSON SERGIO DE ANGELIS–188
Não eleitos
SILVIO DONIZETE PEREIRA – 189
EDEMILSON PEDRO DE ANDRADE – 158
JOSE CARLOS DOS SANTOS – 150
WANUSA MARIA PIRES DE ALVARENGA – 140
CÁSSIO HENRIQUE DA ROSA – 120
RAMON SANTIAGO DA VEIGA DIAS – 106
EDINALDA DE FÁTIMA FARIA ROSA – 94
DARCI DONIZZETTE DA SILVA – 78
ELIANE PATRÍCIA DA SILVA – 73
RENATO ANTONIO PEREIRA – 69
EDAIANE ROZALIA SERAPIÃO – 69
SEBASTIÃO MARCOS DOS REIS – 65
DOUGLAS UESLEI PEREIRA – 27
DIONÉIA MARIA DA SILVA TOLEDO – 12
VALDIRENE RODRIGUES DA SILVA PEDROSO – 6